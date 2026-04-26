Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи со стрельбой в Вашингтоне

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своей странице в соцсети X публикацией в связи со стрельбой в Вашингтоне.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Глубоко обеспокоен стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Подобные акты насилия недопустимы и должны решительно осуждаться.

Рад, что Президент Трамп, Первая Леди и все присутствующие находятся в безопасности. Желаю им дальнейшей безопасности и благополучия".