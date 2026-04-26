Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи со стрельбой в Вашингтоне Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своей странице в соцсети X публикацией в связи со стрельбой в Вашингтоне. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Глубоко обеспокоен стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Подобные акты насилия недопустимы и должны решительно осуждаться.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Глубоко обеспокоен стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Подобные акты насилия недопустимы и должны решительно осуждаться.
Рад, что Президент Трамп, Первая Леди и все присутствующие находятся в безопасности. Желаю им дальнейшей безопасности и благополучия".
