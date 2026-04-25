Два автомобиля взорвались в районе базы инженерных войск Колумбии

Два транспортных средства взорвались поблизости от базы инженерного батальона имени Агостино Кодацци вооруженных сил Колумбии.

Об этом сообщил телеканал Caracol.

На видео с места событий видны обломки автомашин, уничтоженных, предположительно, взрывом. По информации телеканала, взрывы произошли вечером по местному времени 24 апреля в районе города Пальмира (департамент Валье-дель-Каука), где расположен штаб батальона.

Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала.