Азербайджан обладает значительным потенциалом в области возобновляемой энергии

Азербайджан не ограничивается только углеводородами. Наша страна недавно вступила в новый этап стратегического партнерства с Европой в энергетической сфере, расширяя его на направления, связанные с энергетическим переходом.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, выступая на панельной дискуссии на тему "Перекраивание энергетической карты: стратегические альянсы в меняющейся отрасли" в рамках XI Дельфийского экономического форума в Греции.

По его словам, Азербайджан обладает значительным потенциалом в области возобновляемой, чистой энергии, включая солнечную и ветровую.

"Общий потенциал оценивается в 157 гигаватт, из которых около 10 страна готова экспортировать. Поэтому этот переход рассматривается как важный шаг для диверсификации энергетического портфеля. Баку активно инвестирует в развитие возобновляемых источников энергии. К 2030 году планируется довести долю возобновляемой энергии в национальной энергосистеме до 38 процентов, что станет значимым этапом развития", - сказал дипломат.