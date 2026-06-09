Платежные инновации в Азербайджане ориентированы на потребности клиентов

Инновации в платежных системах направлены на решение реальных проблем клиентов.

Об этом заявил руководитель Офиса платежных систем в Kapital Bank Закир Ханмамедов на Международном саммите по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в последние годы банк активно участвует в реализации инновационных проектов и сосредоточен на разработке продуктов, ориентированных на реальные потребности клиентов.

"Банки сегодня уже не ограничиваются традиционными услугами и всё больше развиваются в направлении lifestyle-сервисов, которые становятся частью повседневной жизни клиентов. Основной фокус -это формирование экосистемы и создание более доступных продуктов для клиентов", - отметил он.

З.Ханмамедов подчеркнул, что приоритетом является изучение реальных потребностей пользователей и улучшение качества обслуживания.

Он отметил, что для получения более точного понимания клиентского опыта сотрудники банка регулярно взаимодействуют с контакт-центрами и филиальной сетью, анализируя обращения клиентов и возникающие проблемы.

По его словам, банк внедрил дополнительные уведомления, позволяющие клиентам видеть информацию о месте и времени транзакции, что снизило количество обращений в call-центр.

"А также развиваются сервисы подписок, позволяющие клиентам отслеживать привязанные к картам регулярные платежи.

Такие решения помогают повысить прозрачность операций и дают возможность оперативно управлять подписками через мобильное приложение", - сказал он.

З.Ханмамедов подчеркнул, что инновации в банковской сфере наиболее эффективны тогда, когда они решают конкретные задачи клиентов и повышают доверие к банковским услугам.