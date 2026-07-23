Около 70 учреждениям направлены справки о несоответствиях - ИНТЕРВЬЮ с Вугаром Гюльмамедовым - ФОТО

Исполнение государственного бюджета за 2025 год запомнилось рядом рекордных показателей за всю историю независимости. Доходы государственного бюджета составили 39,2 миллиарда манатов, а расходы - 38,6 миллиарда манатов. Наряду с этим, был зафиксирован самый низкий процент исполнения расходов за последние 10 лет.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов в совместном интервью АМИ Trend и Общественному телевидению.

По его словам, как и каждый год, отчеты об исполнении государственного бюджета за 2025 год были широко обсуждены как на заседаниях комитетов, так и на пленарных заседаниях парламента. В ходе обсуждений депутаты широко ссылались на заключение Счетной палаты по законопроекту и представленным вместе с ним отчетам.

Доходы госбюджета за 2025 год составили 39,2 миллиарда манатов

Вугар Гюльмамедов отметил, что одной из важнейших функций Счетной палаты является подготовка заключения по исполнению государственного бюджета. Он подчеркнул, что основной целью государственного бюджета является финансирование функций государства:

"Цель государственного бюджета - финансирование функций государства. Счетная палата также является органом, который оценивает степень реализации этих функций. Мы считаем, что самым важным вопросом является подготовка представленного законопроекта и отчета вместе с ним в сроки и форме, установленные законом "О бюджетной системе", в соответствии с требуемыми показателями.

Исполнение государственного бюджета за 2025 год имеет несколько важных моментов. Самое главное из них - это, безусловно, наличие самых высоких доходов государственного бюджета за всю историю нашей независимости - 39,2 миллиарда манатов. Одновременно с этим за всю историю независимости зафиксирован и самый высокий показатель исполнения, то есть показатель расходов - 38,6 миллиарда манатов.

В рамках этих цифр хотел бы отметить, что, несмотря на то, что исполненные расходы составили 38,6 миллиарда манатов, был зафиксирован самый низкий процент исполнения за последние 10 лет - 93,2 процента. Это означает, что примерно 2,8 миллиарда манатов бюджетных средств не были исполнены. Неисполнение 2,8 миллиарда манатов бюджетных средств повлияло на баланс основного бюджета. То есть бюджет, запланированный с дефицитом в 3 миллиарда манатов, был исполнен с профицитом примерно в 580 миллионов манатов".

Основные цели бюджетного правила были соблюдены

Председатель Счетной палаты отметил, что, как и во всех бюджетах, в государственном бюджете Азербайджанской Республики действует бюджетное правило, играющее роль макрофискальной рамки.

По его словам, у бюджетного правила есть две основные цели.

"У нашего бюджетного правила есть две основные цели. Одна из них - это отношение ненефтяного базового дефицита к ненефтяному валовому внутреннему продукту. Требование по этому правилу было соблюдено, и показатель составил 18,6 процента. Другой целью является отношение государственного долга к валовому внутреннему продукту, и этот показатель составил 20,1 процента", - сказал В. Гюльмамедов.

Счетная палата представила около 46 новых рекомендаций

В. Гюльмамедов сообщил, что в ходе бюджетных обсуждений Счетной палатой совместно с министерством финансов и другими государственными органами были внесены некоторые изменения в отчет и законопроект.

Он отметил, что Счетной палатой было представлено около 46 новых рекомендаций, и эти рекомендации касаются как законодательных, так и институциональных изменений:

"На основе предложений, выдвинутых Счетной палатой, в ходе бюджетных обсуждений совместно с министерством финансов и другими органами были внесены некоторые изменения в отчет и законопроект. Мы представили около 46 новых рекомендаций. Эти рекомендации касаются как законодательных, так и институциональных изменений.

Отмечу, что в международной практике заключение по исполнению государственного бюджета дается на основе двух основных компонентов. Один из них - это консолидация финансовой отчетности, а второй - заключение на основе бюджета, ориентированного на результат, то есть бюджета деятельности".

Заключение по госбюджету дается на основе контрольных мероприятий и отчетов

В. Гюльмамедов сообщил, что в настоящее время заключение на основе аудиторских отчетов представляется только по Государственному нефтяному фонду Азербайджанской Республики.

По его словам, Счетная палата имеет возможность давать заключения также по бюджетам внебюджетных фондов, являющихся частью консолидированного бюджета:

"В настоящее время мы осуществляем эту функцию на основе аудита и аудиторских отчетов только по Государственному нефтяному фонду Азербайджанской Республики. Мы имеем возможность давать заключения по бюджетам других внебюджетных фондов, являющихся частью консолидированного бюджета - Государственного фонда социальной защиты, Фонда страхования от безработицы и Фонда обязательного медицинского страхования.

В настоящее время мы даем заключение по государственному бюджету на основе отчетов, представляемых учреждениями по доходам и расходам бюджета, а также контрольных мероприятий, проведенных до периода представления заключения.

Однако в настоящее время мы не представляем заключение на основе консолидированной финансовой отчетности, применяемой в международной практике. Что касается второго направления - бюджета деятельности, вы знаете, что в течение нескольких лет в государственном бюджете реализуются пилотные проекты по бюджетированию, ориентированному на результат. Это одна из наших целей - в будущем проводить аудит бюджета деятельности и представлять наши заключения. Безусловно, период представления бюджета и количество контрольных мероприятий могут внести большой вклад в предоставление аудиторского заключения по бюджету".

Около 70 учреждениям направлены справки о несоответствиях

Председатель Счетной палаты отметил, что в этом году впервые с помощью цифровых решений была оценена отчетность, установленная законодательством, по более чем 100 индикаторам.

Он отметил, что на основе проведенных оценок около 70 учреждениям были направлены справки о несоответствиях и отклонениях: "В этом году мы впервые попытались с помощью цифровых решений оценить представление отчетности, возложенной на нас законодательством, по более чем 100 индикаторам. На основе этих оценок до настоящего времени мы направили около 70 учреждениям справки о несоответствиях и отклонениях. Мы ожидаем ответов на эти справки.

В то же время хочу сообщить, что при подготовке заключения по исполнению государственного бюджета за 2025 год мы получили более 2000 отчетов от более чем 200 организаций. Однако важно не количество этих отчетов, а уровень их достаточности.

Применение цифровых решений еще раз показало, что в учреждениях цифровые инструменты внедрены не полностью, и в этой области существуют определенные проблемы, связанные с нехваткой профессиональных кадров".

Формальное представление отчетов снижает их аналитическую ценность

В. Гюльмамедов отметил, что формальное представление отчетов снижает их аналитическую ценность.

По его словам, в документах учреждений, представлявших отчеты вовремя, также были обнаружены неполнота сведений и ошибки.

"Отмечу, что я говорил об этом и на пленарном заседании. Количество представивших отчеты вовремя составляет примерно 40 процентов от общего объема. 60 процентов учреждений не представили отчеты вовремя. В документах самих учреждений, представивших отчеты вовремя, также есть неполнота сведений и встречаются ошибки. Это в некоторых случаях указывает на то, что отчеты были представлены формально. Формальное представление отчетов, в свою очередь, снижает их аналитическую ценность", - сказал он.

В отношении госзакупок к ВВП наблюдается рост

Председатель Счетной палаты Азербайджана сообщил, что в 2025 году в Азербайджане было проведено 19 тысяч государственных закупок на сумму 10,8 миллиарда манатов.

"Доля государственных закупок в валовом внутреннем продукте увеличилась на 0,6 процентного пункта, достигнув 8,4 процента", - сказал он.

По словам В.Гюльмамедова, государственные закупки являются одним из основных финансовых и правовых процессов с точки зрения определения потребностей государства и удовлетворения этих потребностей посредством государственных расходов. Качество закупок оказывает существенное влияние как на экономическое развитие страны, так и на фискальную устойчивость.

Он отметил, что в мире доля государственных закупок в валовом внутреннем продукте составляет примерно 13-20 процентов, а доля в расходах государственного бюджета - 30-50 процентов.

В отчетности по закупкам не отражаются некоторые показатели

Председатель Счетной палаты отметил, что в последние годы в сфере государственных закупок были осуществлены важные изменения как в законодательстве, так и в институциональном плане. В то же время произошли качественные изменения и в деятельности органа, осуществляющего текущий контроль".

По его словам, при оценке существующих показателей необходимо уделить особое внимание двум основным моментам.

"Первый из них связан с отчетностью по закупкам. В перечисленных мною цифрах не нашли отражения закупки, осуществляемые государственными предприятиями за счет собственных средств, особенно закупки, проводимые учреждениями, имеющими Наблюдательный совет. Это соответствует законодательству. В то же время закупки, проводимые Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, также не нашли отражения в этом отчете", - сказал В.Гюльмамедов.

Основным показателем должны быть расходы на закупки

В. Гюльмамедов отметил, что одним из основных неурегулированных вопросов, связанных с расчетом отношения государственных закупок к государственному бюджету или валовому внутреннему продукту, является разница между суммой контракта и расходами:

"Одним из основных неурегулированных вопросов, связанных с расчетом отношения государственных закупок к государственному бюджету или валовому внутреннему продукту, является то, что указывается сумма контракта по государственным закупкам. Но контракт может охватывать несколько лет. Здесь главным вопросом является то, сколько средств было израсходовано по этому контракту. То есть в этом отношении расход является более важным показателем".

Количество госзакупок увеличилось на 52 процента

Председатель Счетной палаты напомнил, что новая редакция закона "О государственных закупках" вступила в силу с 1 января 2024 года.

Он отметил, что сравнение периодов до и после вступления в силу нового закона показывает значительный рост как количества, так и объема закупок: "Прежде всего скажу, что при сравнении 2023-2025 годов мы видим значительный рост как объема привлекаемых средств, так и количества закупок по сравнению с 2023 годом. По количеству рост составил 52 процента, а по общей сумме - 43 процента. Это означает, что объем государственных закупок расширился, применение механизма закупок при исполнении государственных расходов также увеличилось".

Средняя сумма на один контракт закупки возросла

В. Гюльмамедов отметил, что в 2025 году по сравнению с 2024 годом количество закупок уменьшилось, но общая сумма увеличилась:

"В 2025 году по сравнению с 2024 годом наблюдается снижение количества закупок на 3,1 процента. Однако в денежном выражении зафиксирован рост примерно на 9,5 процента. Что это показывает? Если количество закупок уменьшилось, а привлеченный объем увеличился, это означает увеличение средней суммы, приходящейся на одну закупку или один контракт".

Основная нагрузка по закупкам приходится на третий и четвертый кварталы

Председатель Счетной палаты отметил, что другим важным вопросом является срок проведения закупок и их распределение в течение года.

По его словам, в 2025 году в распределении закупок по полугодиям наблюдается определенный баланс, однако основная нагрузка по-прежнему приходится на третий и четвертый кварталы года:

"Второй важный вопрос связан со сроками проведения закупок. Если разделить закупки, проведенные в 2025 году, на две части, удельный вес закупок, проведенных в первом полугодии, увеличился примерно на 10 процентных пунктов - с 31 процента до 41 процента. Во втором полугодии этот показатель составил 59 процентов. Это относительно сбалансированное распределение. Однако при рассмотрении распределения по кварталам мы видим, что основная нагрузка приходится на третий и четвертый кварталы. Расходование большего объема бюджетных средств в конце квартала и в последние кварталы года в определенной степени приводит к увеличению объема авансовых платежей. Это, в свою очередь, ведет к росту обязательств".

Счетная палата выступает за сбалансированное распределение закупок

В. Гюльмамедов отметил, что в 2025 году по сравнению с предыдущими годами серьезных изменений в поквартальном распределении не произошло, однако наблюдались определенные признаки баланса.

"По этому вопросу существуют рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития и Всемирного банка. В этих рекомендациях соотношение принимается как 40, 30, 20 и 10 процентов. Это считается наиболее идеальным вариантом и сбалансированным поквартальным распределением. Хотя у нас пока нет полного соблюдения этого распределения, мы выступаем за то, чтобы определенные изменения продолжались и впредь", - добавил председатель Счетной палаты.

Темп роста неконкурентных закупок выше

Председатель Счетной палаты отметил, что с точки зрения структуры государственные закупки делятся на две основные группы: конкурентные и неконкурентные закупки.

По его словам, сравнение показателей 2023-2025 годов показывает, что наблюдается рост как конкурентных, так и неконкурентных закупок. Однако темп роста неконкурентных закупок выше.

"Так, если в конкурентных закупках наблюдается стабильный рост, то рост количества неконкурентных закупок примерно в два раза выше", - сказал В. Гюльмамедов.

Объем закупок из одного источника увеличился на 532 миллиона манатов

В. Гюльмамедов отметил, что закупка из одного источника является одной из форм неконкурентных закупок, и удельный вес этого метода зависит от экономической модели стран и нормативных правил:

"Например, в прошлом году в Азербайджане методом закупки из одного источника было проведено 9 035 закупок. Хотя этот показатель по количеству уменьшился на 7,6 процента, в денежном выражении это означает рост примерно на 10 процентов, или на 532 миллиона манатов".

В Европе тендеры с одной заявкой составляют более 30 процентов всех закупок

Председатель Счетной палаты отметил, что проведенные исследования показывают, что метод закупки из одного источника во всем мире чаще применяется в военной и оборонной промышленности.

По его словам, в странах СНГ удельный вес закупок из одного источника составляет 30-50 процентов, а в европейских странах - примерно 40 процентов:

"Отмечу, что наши исследования показывают, что, как и во всем мире, метод закупки из одного источника чаще применяется в военной и оборонной промышленности по сравнению с гражданскими контрактами. В странах СНГ удельный вес закупок из одного источника составляет 30-50 процентов, а в европейских странах - примерно 40 процентов. Но хочу отметить один момент в отношении европейских стран. В одном из исследований Европейской аудиторской палаты указывается, что в государственных закупках европейских стран существует феномен тендеров с одной заявкой. Что означает этот феномен? Это означает, что условия закупок и тендеров устанавливаются таким образом, что участвовать может только один поставщик. Хотя на бумаге это считается тендером, на самом деле это превращается в форму закупки из одного источника. Такие тендеры составляют примерно более 30 процентов всех закупок".

Каковы основные тревожные моменты в государственных закупках?

В. Гюльмамедов подчеркнул, что большие расхождения между предполагаемой суммой и ценой, предложенной организацией-победителем, высокий удельный вес неконкурентных закупок и отмена закупок являются основными тревожными моментами в государственных закупках.

По его словам, в настоящее время в сфере государственных закупок необходимо уделить особое внимание этим трем основным моментам.

Более чем в 51 проценте закупок разница в цене превышает 20 процентов

В. Гюльмамедов отметил, что до проведения любой закупки определяется ее предполагаемая сумма. Организация-победитель может предложить цену как в верхнем, так и в нижнем пределе предполагаемой суммы:

"Результаты проведенных в прошлом году исследований показали, что количество закупок, цена которых отличалась от предполагаемой суммы на более чем 20 процентов, составляет свыше 51 процента. Отмечу, что в странах СНГ "красной линией" по отклонению суммы, предложенной организацией-победителем, от предполагаемой суммы является 15-25 процентов. То есть нельзя предлагать и чрезмерно низкую цену. Вообще, критерий самой низкой цены в настоящее время является одной из проблем во многих странах. Почему? Потому что самая низкая цена в итоге является одним из факторов, приводящих к незавершению проекта или его некачественному завершению. Итак, если верхний предел определен предполагаемой ценой, то должен быть определен и нижний предел".

В 37 процентах закупок разница в цене превысила 30 процентов

Председатель Счетной палаты отметил, что в Азербайджане по закупкам существуют расхождения между предполагаемой суммой и предложенной ценой, достигающие 20, 30, 40, 50 и даже 80 процентов:

"Например, в прошлом году примерно в 37 процентах всех закупок, то есть в 3 761 закупке, разница в цене превысила 30 процентов. Это может привести к несвоевременному исполнению контрактов. Это первый основной тревожный момент".

Доля неконкурентных закупок все еще высока

В. Гюльмамедов отметил, что одной из основных причин для обеспокоенности остается высокая доля неконкурентных закупок.

"В ходе контрольных мероприятий мы обратили внимание еще на одну особенность. Как правило, при закупках из одного источника цены выше, чем по итогам конкурентных процедур, проводимых в форме открытого тендера. Однако в отдельных случаях мы столкнулись с обратной ситуацией: цена, предложенная в рамках открытого тендера, оказалась выше, чем при закупке из одного источника. Это вызывает у нас вопросы и не соответствует самой логике системы закупок", - сказал он.

В 2025 году отменены 1 360 закупок

Председатель Счетной палаты отметил, что третьим основным вопросом является количество и сумма отмененных закупок:

"Правда, эти цифры в динамике в 2025 году по сравнению с 2024 годом относительно снизились. В 2025 году было отменено 1 360 закупок. Это составляет примерно 500 миллионов манатов. По сравнению с предыдущим годом снижение было достаточно значительным, и показатель упал до 40 процентов. Снижение зафиксировано как по количеству, так и по сумме закупок. Но основную и большую часть отмененных закупок составляют открытые тендеры. 30 процентов отмененных открытых тендеров относятся к строительной сфере".

Доля отмененных закупок в общем объеме закупок составила 7 процентов

В. Гюльмамедов сообщил, что в международной практике доля котировок в общем объеме закупок в стоимостном выражении обычно составляет ноль процентов, тогда как в Азербайджане этот показатель составил 7 процентов.

"Объем отмен в рамках метода запроса котировок составил примерно 20 миллионов манатов. В международной практике доля отмененных закупок в общем объеме закупок в стоимостном выражении обычно составляет ноль процентов. В Азербайджане же в этом году этот показатель составил 7 процентов. Отмечу также один момент: в ходе проведенных нами через портал исследований мы установили, что отмена закупок в основном связана с несоответствием предложений требованиям пакета условий".

Отмена закупок приводит к неудовлетворению государственных потребностей

Председатель Счетной палаты отметил, что все закупки осуществляются с целью удовлетворения потребностей государства. Отмена закупки означает, что запланированные товары и имущество не будут приобретены в этот период:

"В будущем мы планируем провести аналитический анализ в качестве контрольного мероприятия в этой области. Наша цель - определить, изменился ли впоследствии способ проведения этой закупки, уменьшилась или увеличилась ее сумма. Мы хотим провести соответствующую оценку".

В аудите закупок происходят концептуальные изменения

В. Гюльмамедов отметил, что в современном мире в аудите государственных закупок происходят концептуальные изменения.

По его словам, ранее основной целью аудита было определение степени соблюдения требований законодательства.

"В современном мире в аудите государственных закупок уже происходят концептуальные изменения. Мы бы не хотели оставаться в стороне от этих изменений. Ранее основной целью аудита было определение степени соблюдения требований законодательства. В случае обнаруженных нарушений определялось, соответствует ли какая-либо деятельность нормативным правовым актам или нет. В новом подходе основное внимание уделяется тому, насколько проведенная закупка полезна для государства, насколько эффективно, экономно и результативно используются средства. То есть мы начали отдавать предпочтение аудитам, ориентированным на результат", - сказал В. Гюльмамедов.

В текущем году начаты два аудита по оценке результативности закупок

Председатель Счетной палаты сообщил, что в целях реализации новой аудиторской практики в текущем году уже начаты два аудита:

"В ходе этих мероприятий, наряду с соблюдением требований законодательства, определяется, в какой степени закупка способствует и полезна для двух учреждений, в которых мы проводим аудит, и в какой степени удовлетворяется потребность государства в том виде, в котором она была предусмотрена заранее. Потому что в процессе аудита мы также должны обращать внимание на правильное и точное распределение наших ресурсов.

Ранее мы оценивали подобные случаи только с точки зрения правовых нарушений. Теперь же аудиторы должны также отвечать на вопросы о том, в какой степени закупка обеспечит ожидаемый результат".

Классификация нарушений будет обновлена на основе единого подхода

В. Гюльмамедов отметил, что обновление классификации нарушений является одним из важнейших мероприятий, которые будут проведены в аудиторской деятельности Счетной палаты.

"Наша цель - системно и на основе единого подхода отражать в отчетах нарушения и искажения, выявленные в ходе аудита, и правильно их анализировать. Анализируя результаты аудита в сравнительном ключе, мы сможем отслеживать их динамику, определять случаи повторяемости и более точно определять меры, которые будут приняты в связи с этими нарушениями. В результате мы сможем еще больше расширить нашу аналитическую деятельность, что в определенной степени повлияет на повышение качества проводимых нами аудитов.

В то же время мы хотели бы проводить классификацию нарушений скоординированно и с другими органами, осуществляющими государственный финансовый контроль. Наша цель - говорить с учреждениями на одном языке. Этот подход внесет важный вклад в дальнейшее укрепление дисциплины и ответственности в государственных органах", - отметил председатель Счетной палаты.

Новый Стратегический план охватывает 2026-2030 годы

Председатель Счетной палаты сообщил, что учреждение строит свою деятельность на основе стратегического плана, и в этом направлении продолжается формирование практики отчетности, ориентированной на результат.

По его словам, реализация предыдущего Стратегического плана на 2021-2025 годы завершилась в конце прошлого года, и уже утвержден новый Стратегический план на 2026-2030 годы.

"Как известно, Счетная палата строит свою деятельность на основе стратегического плана и начала формировать и поощрять практику отчетности, ориентированной на результат, посредством годовых и полугодовых отчетов. В конце прошлого года мы завершили реализацию Стратегического плана на 2021-2025 годы. Используя профессиональные инструменты, мы определили новый Стратегический план на 2026-2030 годы.

При подготовке нового Стратегического плана мы постарались учесть достижения, выполненные и невыполненные работы предыдущих лет, результаты коллегиальных оценок нашей деятельности, SWOT-анализы, проведенный нами анализ текущей ситуации, основные вызовы современного мира и ожидания заинтересованных сторон. Наша цель - внести вклад в решение существующих проблем как в нашей деятельности, так и в управлении государственными финансами, сохранить и укрепить достигнутые успехи", - сказал он.

Определены две основные цели нового стратегического плана

В. Гюльмамедов отметил, что новый Стратегический план построен на двух основных целях.

"Первая из них - поддержка совершенствования управления государственными финансами путем проведения высококачественного государственного аудита. Вторая цель - внести вклад в повышение качества и эффективности услуг, предоставляемых в государственном секторе", - сказал он.

Цифровизация государственного аудита является одной из основных целей

Председатель Счетной палаты отметил, что в предстоящие годы расширение охвата государственного аудита, его цифровизация и укрепление международного сотрудничества входят в число основных приоритетов:

"Для достижения целей Стратегического плана мы планируем расширить охват государственного аудита в рамках консолидированного бюджета. Мы хотим расширить подготовку аудиторских заключений. Мы планируем начать аудит среднесрочных расходных рамок.

В то же время цифровизация государственного аудита, внедрение механизмов принятия решений на основе искусственного интеллекта и данных через интеграцию с информационными системами, более широкое применение международных аудиторских стандартов, расширение сотрудничества с заинтересованными сторонами, включая международные организации и высшие аудиторские органы зарубежных государств, входят в число наших основных целей".

Мероприятия Стратегического плана за первое полугодие выполнены на 91 процент

В. Гюльмамедов отметил, что для реализации Стратегического плана на каждый период подготовлены отдельные операционные планы.

"Примерно 91 процент мероприятий, предусмотренных на первое полугодие 2026 года, мы уже выполнили", - отметил он.

В. Гюльмамедов добавил, что Счетная палата планирует перейти на новый этап в направлении полной цифровизации государственного аудита, внедрения технологий искусственного интеллекта и оперативного анализа данных: "Учреждение ставит перед собой цель расширить возможности автоматической оценки рисков и анализа больших данных в процессе аудита".

По его словам, в направлении совершенствования управления государственными финансами и государственного финансового контроля Президентом были даны важные поручения государственным органам, и Счетная палата определила новые задачи для повышения своей ответственности в исполнении этих поручений.

Цифровизация государственного аудита является одним из основных приоритетов

В. Гюльмамедов отметил, что в текущем году был подготовлен план действий по цифровому развитию, и в этом документе определены основные приоритеты в области цифровизации, искусственного интеллекта и электронного правительства.

"Как вы знаете, в текущем году был подготовлен план действий по цифровому развитию. В этой программе действий определен ряд целей. Основными целями являются определение приоритетов в области цифровизации, искусственного интеллекта и электронного правительства в Азербайджанской Республике, ускорение перехода к инновационной экономической модели. Для этой цели был создан Совет по цифровому развитию. То, что руководство Советом осуществляется Первым вице-президентом, является показателем высокого внимания, уделяемого этому вопросу руководством страны. Мы считаем, что цели, поставленные перед Cоветом, будут полностью выполнены", - сказал он.

Счетная палата создает цифровую аудиторскую платформу

Председатель Счетной палаты отметил, что для выполнения поставленных задач были определены различные направления деятельности, и одним из важнейших из них является цифровизация государственного аудита.

"Для выполнения поручений мы начали работу по различным направлениям деятельности. Одним из важнейших направлений, как вы и отметили, является цифровизация государственного аудита. В этом направлении мы постараемся создать единую платформу, обеспечив получение отчетов от организаций, действующих в государственном секторе, через создаваемые информационные системы, и осуществлять их оперативную обработку.

За прошедший период в этом направлении была проделана определенная работа. Одной из основных выполненных работ является создание технологической платформы. Мы разместили нашу собственную информационную систему в правительственном облаке. Мы также стремимся получать отчеты и информацию через систему", - cказал он.

Будет применена автоматическая оценка рисков

В. Гюльмамедов отметил, что после полного ввода в эксплуатацию информационной системы все основные этапы аудиторского процесса будут осуществляться в электронной среде:

"После полного ввода системы в эксплуатацию мы будем осуществлять подготовку годовых планов работы, этап подготовки и планирования аудита полностью в электронном виде. Будет обеспечена автоматическая оценка рисков по различным сценариям.

Это позволит более правильно распределять наши ресурсы и снизить риски, возникающие из-за человеческого фактора. В то же время, как я уже отметил, интеграция с другими государственными информационными системами предоставит нам возможность оперативного доступа к данным и поможет более гибко получать результаты аудита. В последующие годы мы планируем дальнейшее расширение функций информационной системы и внедрение технологий искусственного интеллекта".

Искусственный интеллект повысит качество аудита

Председатель Счетной палаты отметил, что внедрение технологий искусственного интеллекта будет служить принятию более обоснованных аудиторских решений и повышению эффективности управления государственными средствами:

"Отмечу, что мы считаем, что искусственный интеллект будет играть важную роль в повышении качества государственного аудита, принятии решений на основе более достоверных данных и повышении эффективности управления государственными средствами. Автоматизация многих трудоемких процессов в настоящее время позволит аудиторам уделять больше внимания профессиональному суждению.

В целом внедрение в аудиторский процесс технологий искусственного интеллекта, анализа больших данных и цифровых инструментов мониторинга на основе рисков определено как одно из приоритетных направлений. В настоящее время Счетной палатой ведутся последовательные работы в этом направлении. В последующие годы мы планируем дальнейшее расширение функциональности соответствующей информационной платформы и увеличение применения технологий искусственного интеллекта. Одним из основных вопросов, к которому мы относимся с особой чувствительностью в этом процессе, является постоянное внимание к вызовам кибербезопасности".

Более 70 процентов аудиторского портфеля представлено общественности

В. Гюльмамедов отметил, что Счетная палата осуществляет свою деятельность в направлении раскрытия результатов аудита и повышения прозрачности на основе специальной коммуникационной стратегии.

"Счетная палата имеет Коммуникационную стратегию на 2024-2026 годы. Стратегия состоит из пяти SMART-целей. За два года реализации стратегии мы практически достигли каждой из этих пяти SMART-целей. Особенно хотел бы отметить два направления. Одно из них - это ежегодное увеличение на 15 процентов информации, публикуемой в связи с заключениями по бюджетам, а другое - ежегодное расширение на 3 процента аудиторского портфеля, раскрываемого в рамках внешнего государственного финансового контроля.

Уже более 70 процентов нашего аудиторского портфеля мы раскрыли для общественности в различных формах. Эта информация была представлена общественности через журнальные публикации, официальный веб-сайт, выступления и интервью", - добавил председатель Счетной палаты.

Раскрытие результатов аудита оценивается как превентивный механизм

Председатель Счетной палаты отметил, что раскрытие результатов аудита для общественности оценивается в основном как превентивный механизм, служащий предотвращению повторения нарушений:

"Что касается отношения к освещению в СМИ результатов проверок организаций, то хочу сказать, что мы оцениваем раскрытие результатов аудита как превентивный механизм, служащий предотвращению и недопущению повторения нарушений в будущем".

Укрепление подотчетности во внебюджетных фондах считается важным

В. Гюльмамедов отметил, что в Азербайджане действуют три социально значимых внебюджетных фонда, являющихся частью консолидированного бюджета.

"В нашей стране действуют три социально значимых внебюджетных фонда, являющихся частью консолидированного бюджета: Фонд обязательного медицинского страхования, Государственный фонд социальной защиты и Фонд страхования от безработицы. В мировой практике существуют различные их формы. Есть и объединенная модель, есть и модели, действующие отдельно. Это больше зависит от политики государства и подхода к социальной политике.

Мы как Счетная палата считаем, что для нас важнее не то, осуществляют ли они деятельность в качестве самостоятельных структур или в иной организационной форме, а их подотчетность, надлежащая организация бухгалтерского учета и осуществление расходов в строго установленных пределах", - сказал он.

По Фонду обязательного медицинского страхования не выявлялось прошедших аудит финансовых отчетов

Председатель Счетной палаты отметил, что в последнее время не выявлялось прошедших аудит финансовых отчетов по Фонду обязательного медицинского страхования.

По его словам, Государственный фонд социальной защиты и Фонд страхования от безработицы ежегодно представляют в Счетную палату прошедшие аудит финансовые отчеты.

"Например, в последнее время не обнаружено прошедших аудит финансовых отчетов Фонда обязательного медицинского страхования. Однако Государственный фонд социальной защиты и Фонд страхования от безработицы ежегодно представляют нам прошедшие аудит финансовые отчеты.

Да, возможно, мы не соглашаемся с некоторыми вопросами, связанными с доходами и расходами Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы. Но за финансовыми показателями этих фондов стоят определенные обязательства. Отражение этих обязательств в финансовых отчетах является важным условием". - сказал В. Гюльмамедов.

Средства, собираемые в фондах, служат обеспечению прав граждан

В. Гюльмамедов отметил, что средства, собираемые в государственных внебюджетных фондах, предназначены для обеспечения прав граждан в соответствующих сферах:

"Укрепление финансовой устойчивости и подотчетности этих фондов является для нас очень важным фактором. В настоящее время мы ведем обсуждения с соответствующими органами исполнительной власти о внесении некоторых изменений в законодательство, касающееся Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы".

Современный аудит должен быть стратегическим партнером государственного управления

Председатель Счетной палаты отметил, что в современный период основная миссия аудита - выступать в качестве института, поддерживающего принятие стратегических решений в государственном управлении:

"Мы считаем, что в современный период основная миссия аудита - быть стратегическим партнером. То есть высший аудиторский орган должен быть институтом, поддерживающим принятие стратегических решений в государственном управлении. Аудиторский институт прошел большой путь трансформации. Из органа, ищущего ошибки, он превратился в институт, служащий совершенствованию государственного управления".

Аудит информационных систем также станет одним из основных приоритетов

В. Гюльмамедов отметил, что в современном аудите одними из основных направлений являются цифровой аудит, аудит расходов, направленных на цели устойчивого развития и климатическое финансирование, а также аудит информационных систем.

"Конечно, в современный период одним из основных трендов является цифровой аудит, и мы достаточно говорили об этом. Второе важное направление - это аудит расходов, направленных на цели устойчивого развития и климатическое финансирование. Эти аудиты проводятся в основном посредством аудита эффективности. Счетная палата имеет определенный опыт в этой области, и уже проведены соответствующие аудиты.

В то же время аудит информационных систем также является одним из важных направлений. Цифровизация уже не является добровольным выбором, она стала институциональной необходимостью. В последующие периоды мы планируем также проводить аудит информационных систем", - сказал он.

Параллельные аудиты позволяют изучать международный опыт

Председатель Счетной палаты отметил, что одним из основных направлений деятельности учреждения является поддержка стратегического управления и проведение параллельных аудитов со странами-партнерами.

"Как я уже отметил, Счетная палата строит свою деятельность на основе стратегического плана, поощряет этот подход и оказывает поддержку другим учреждениям в его реализации. Это в целом служит формированию стратегического мышления в государственном секторе.

Наконец еще одним важным направлением является проведение параллельных аудитов со странами-партнерами. Это позволяет как нашим аудиторам, так и аудиторам стран-партнеров сравнивать результаты аудитов, проводимых в разных странах по одной теме, учиться и обмениваться взаимным опытом.

Например, в прошлом году мы провели параллельные аудиты с высшими аудиторскими органами Турции и Казахстана. В текущем году мы проводим параллельные аудиты с высшими аудиторскими органами Узбекистана и Пакистана", - добавил В. Гюльмамедов.

В первом полугодии принято решение о проведении 33 контрольных мероприятий

В. Гюльмамедов сообщил, что в первые шесть месяцев текущего года Счетной палатой было принято решение о проведении 33 контрольных мероприятий:

"По результатам восьми из них имеется решение Коллегии. Контрольные мероприятия охватывают различные сферы государственных финансов. В основном мы сфокусировались на таких сферах, как образование, государственные инвестиции и финансы государственного аппарата. Как всегда, мы больше использовали аудит соответствия".

В первом полугодии начато восемь аудитов эффективности

Председатель Счетной палаты отметил, что в первом полугодии 2026 года количество аудитов эффективности значительно увеличилось по сравнению с предыдущими годами.

"Отмечу один момент: в первые шесть месяцев 2026 года мы уже приняли решение о начале восьми аудитов эффективности. То есть если в предыдущие годы мы проводили шесть аудитов эффективности в течение года, то в этом году мы уже приняли решение о начале восьми контрольных мероприятий за полугодие.

Эти аудиты в основном охватывают деятельность по аграрному страхованию в сельском хозяйстве, результативность государственной программы в сфере продовольственной безопасности, программы двойных дипломов в системе высшего образования и деятельность по повышению конкурентоспособности, деятельность, осуществляемую в некоторых образовательных учреждениях, а также два контрольных мероприятия, связанных с эффективностью закупок", - сказал он.

Выявлено более 160 миллионов манатов финансовых нарушений

В. Гюльмамедов сообщил, что в результате завершенных контрольных мероприятий было выявлено более 160 миллионов манатов финансовых нарушений.

По его словам, 49,8 миллиона манатов из этой суммы составляют ущерб, нанесенный государственному бюджету.

"По 35 миллионам манатов в соответствующие органы направлены решения о возмещении ущерба. По примерно 14 миллионам манатов материалы направлены в правоохранительные органы. 20,5 миллиона манатов связаны с финансовыми искажениями. Нарушения на сумму около 30 миллионов манатов выявлены в ходе аудита эффективности", - сказал В. Гюльмамедов.