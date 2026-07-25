https://news.day.az/world/1850137.html Мощный взрыв уничтожил завод в Эссексе - ВИДЕО Сильный взрыв и последующий пожар сопровождаемый вторичными детонациями практически уничтожил производственный комплекс в британском Эссексе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Причины взрыва неизвестны. Представляем вашему вниманию данное видео:
Мощный взрыв уничтожил завод в Эссексе - ВИДЕО
Сильный взрыв и последующий пожар сопровождаемый вторичными детонациями практически уничтожил производственный комплекс в британском Эссексе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Причины взрыва неизвестны.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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