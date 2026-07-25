В село Солтанлы вернутся первые жители - ФОТО

В село Солтанлы Джабраильского района до конца этого года планируется осуществить первое переселение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам заявил исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в Зангиланском и Губадлинском районах Новрас Джафаров.

По его словам, проект села Солтанлы был разработан по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики венгерской "KESZ" Группой компаний, осуществляющей деятельность в сфере строительства и проектирования, а также Бакинским государственным проектным институтом.

Н.Джафаров отметил, что общая площадь села составляет 108 гектаров. В настоящее время здесь продолжается строительство 420 индивидуальных жилых домов, административного здания, многофункционального здания, детского сада на 140 мест и Площади Флага.

"Из 420 индивидуальных жилых домов на 336 уже завершены работы по возведению каркаса. В остальных домах строительные работы активно продолжаются. Предусматривается, что до конца этого года в село состоится первое переселение", - сказал он.

Исполнительный директор добавил, что строящиеся в селе индивидуальные жилые дома возводятся по проектам с двумя, тремя, четырьмя и пятью комнатами. Помимо домов, на каждом приусадебном участке также предусмотрены вспомогательные постройки.

По словам Н.Джафарова, на территории села ведутся соответствующие инфраструктурные работы для безопасного отвода дождевых и паводковых вод.