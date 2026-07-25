https://news.day.az/society/1850143.html Жителям Баку сделали предупреждение из-за опасной жары Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ожидаемой аномально жаркой погодой и призвало строго соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов.

Жителям Баку сделали предупреждение из-за опасной жары

Общество, 25 июля 2026 08:59 (UTC +04:00) 8 132
Жителям Баку сделали предупреждение из-за опасной жары

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ожидаемой аномально жаркой погодой и призвало строго соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, сегодня и завтра на территории страны, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, ожидается сильная жара. В отдельных районах температура воздуха может достигнуть 41 градуса. В ведомстве отметили, что в такие дни, особенно в выходные, многие жители отправляются отдыхать к воде.

В обращении говорится, что несоблюдение элементарных правил безопасности нередко приводит к трагическим последствиям.

МЧС напоминает, что запрещено купаться в местах, не предназначенных для этого, в том числе в каналах, реках, арыках и других водоемах, а также заплывать за обозначенные границы зон купания. Кроме того, на территорию пляжей запрещен заход лодок и маломерных судов, за исключением спасательной техники.

Ведомство также призывает не оставлять детей без присмотра, соблюдать требования предупреждающих знаков и выполнять указания спасателей. Особую опасность представляет длительное пребывание под палящим солнцем и купание после наступления темноты.

"Помните: пренебрежение правилами безопасности - это угроза жизни!" - говорится в обращении.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации граждан просят незамедлительно звонить по номеру 112.

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