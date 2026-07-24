Президент Ильхам Алиев позвонил Шавкату Мирзиёеву
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава нашего государства сердечно поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал ему долгих лет жизни, крепкого здоровья, новых успехов и достижений в его почетной высшей государственной деятельности во имя счастливого будущего и процветания братского народа Узбекистана.
Президент Шавкат Мирзиёев выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за искреннее поздравление и добрые слова и в свою очередь пожелал азербайджанскому народу процветания и благополучия.
В ходе телефонного разговора была подчеркнута важность азербайджано-узбекских отношений стратегического союзничества, выражено удовлетворение успешным развитием связей во всех сферах.
Главы государств также подтвердили договоренность о будущих контактах, провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и перспективам двусторонних отношений.
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