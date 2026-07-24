Автор: Эльяр Гусейнов

Одна авиакомпания, один джет, один экипаж, 9 международных аэропортов и 9 климатических зон. И все это в пределах одной страны можно посетить в течение всего одного дня. AZAL воевода дозором, обходит владенья свои.

Проект AI Fly Record - это беспрецедентный авиационный марафон, цель которого - совершить посадку во всех девяти действующих международных аэропортах Азербайджана менее чем за 24 часа. Миссия призвана доказать технологическую зрелость AZAL и продемонстрировать уникальную компактность страны, где перелет между субтропиками Ленкорани и высокогорьем Карабаха занимает менее часа.

Азербайджан - это уникальное, компактное и высокоскоростное пространство, где между завтраком на побережье Каспийского моря и прогулкой у подножия заснеженных кавказских гор - всего один час комфортного полета. Мы разрушаем стереотип "все рейсы только через Баку".

Азербайджан охватывает 9 из 11 климатических зон планеты. Посадка в разных условиях - от плотного морского воздуха до разреженной атмосферы высокогорья - требует ювелирной точности. Главным "пилотом" логистики выступит искусственный интеллект. Документально фиксируется, что расчет траекторий, выбор очередности портов и реакция на погоду отдавались алгоритму, а не наземным службам Eurocontrol или JEPPESEN.

Чтобы Гиннесс признал роль ИИ, необходимо зафиксировать факт изменения первоначального плана прямо в процессе полета. То есть, ИИ должен продемонстрировать свою работу "вживую": например, скорректировать маршрут в воздухе из-за смоделированного или реального изменения ветра/давления в горах Карабаха, сэкономив итоговое время. Мало какие страны имеют 9 международных аэропортов, расположенных настолько близко и одновременно в настолько полярных климатических зонах.

Азербайджан впишет себя в Книгу Гиннесса не просто как страна с быстрыми самолетами, а как авторы первого в истории авиации рекорда, где ИИ официально управлял логистикой миссии в реальном времени. В рамках проекта заявляются следующие номинации: Самое быстрое время посещения всех международных аэропортов в черте одной страны по воздуху. Наибольшее количество международных аэропортов, посещенных за 24 часа одним авиационным экипажем. Самое быстрое время смены 9 различных климатических зон на одном воздушном судне - абсолютно новая, уникальная номинация в истории мировых рекордов.

Самый быстрый последовательный облет всех международных аэропортов в пределах одной страны с использованием динамической навигации ИИ.

За технологиями всегда стоят люди. AZAL - это компания, в которой воспитаны люди с железной волей. Азербайджанские пилоты - это профессионалы, доказавшие свой героизм перед лицом смерти. Если они способны на подвиг ради жизней людей, то они способны и на мировой рекорд.

Реализация проекта AI Fly Record доказывает, что внутренние перелеты - это не дотационное бремя, а мощный драйвер развития. Внедрение ИИ-оптимизации маршрута делает AZAL пионером в использовании передовых технологий в гражданской авиации, превращая компанию из традиционного перевозчика в высокотехнологичного игрока.

Новость о том, что авиакомпания установила несколько мировых рекордов за один день, моментально подхватят ведущие новостные гиганты: CNN, BBC, Reuters, а также авторитетные авиационные издания (Aviation Week, FlightGlobal). Это реклама, которую невозможно купить даже за огромные бюджеты. Интеграция с FlightRadar24- это лучший способ сделать рекорд видимым для всей планеты в режиме реального времени. Это переводит проект из категории "мы заявили" в категорию "весь мир наблюдал за этим в прямом эфире".

National Geographic - бренд №1 в мире по охвату и вовлеченности в социальных сетях. Это глобальный феномен, объединяющий миллионы людей вокруг науки, природы и открытий. Репортаж NatGeo о проекте "9 климатических зон за 1 день" мгновенно превратит данное событие в признанный научный факт, что значительно престижнее любой коммерческой рекламы. Аудитория канала - это именно те увлеченные путешественники, которых Азербайджан стремится привлечь.

Проект обеспечит бренду AZAL медийный охват, что сопоставимо с крупнейшими спортивными или технологическими событиями мира.

AZAL претендует на уникальную позицию в мировой авиаиндустрии. На фоне более чем 1000 действующих авиакомпаний, AZAL реализует проект по установлению мировых рекордов Гиннесса, что не имеет аналогов в современной гражданской авиации. Это стратегическое достижение выделит авиакомпанию как глобального технологического лидера, значительно повысив инвестиционную привлекательность и узнаваемость национального бренда Азербайджана. По оценкам экспертов, успешная реализация этого проекта не просто укрепит международные рейтинги авиакомпании, но и приведет к прямой капитализации её нематериальных активов, подняв стоимость самого бренда AZAL на десятки миллионов долларов".

P.S. Через некоторое время рекорд можно будет обновить, когда закончится ремонт в аэропорту Ходжалы. 10 международный аэропорт. Или дождаться открытия и первый рейс символически сделать оттуда.

С первой и второй частями материалов автора можно ознакомиться по ссылкам:

https://news.day.az/society/1846897.html

https://news.day.az/society/1848605.html