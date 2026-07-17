AI POST без операторов: как Баку предлагает изменить почту будущего

Автор: Эльяр Гусейнов

В первой части материала мы рассказали о концепции AI BorderPass - инновационного проекта, который предлагает превратить пересечение государственной границы Азербайджана в уникальное цифровое шоу с использованием искусственного интеллекта. Первая часть публикации доступна по ссылке.

Опираясь на исторический статус Баку как хозяина первых в истории Европейских игр, Азербайджан утверждает свою крайнюю восточную точку - Шахову косу (Шах дили) - как официальную крайнюю восточную точку континентальной Европы. Прямым антиподом и партнером проекта выступает крайняя западная точка Европы - Мыс Рока (Cabo da Roca) в 40 км от Лиссабона в Португалии. Расстояние между ними составляет 6 300 км, образуя самую длинную трансконтинентальную ось европейского материка. На мысе прямо сейчас работает действующее почтовое отделение. Главная фишка для туристов там - отправить традиционную бумажную открытку с "Края Земли" в любую точку мира со специальным штемпелем Мыса Рока. В местном туристическом офисе туристы покупают именной физический сертификат, подтверждающий, что они посетили самую западную точку Европы. Он оформляется в старинном стиле, заверяется печатью и запечатывается сургучом.

Автономное AI-отделение "Азерпочт" .

На Шаховой косе создается полностью автономное отделение "AI POST", работающее без присутствия человека. Посетителей встречает мультиязычный ИИ-ассистент. Человек может продиктовать текст, а ИИ стилизует его, исправляет ошибки, подбирает каллиграфический шрифт и генерирует уникальную марку. В отделениях на Шаховой косе и на Мысе Рока устанавливаются вертикальные LED-экраны в человеческий рост с камерами "глаза в глаза", работающие в режиме 24/7 и стирающие 6300 км расстояния. Житель Азербайджана и житель Португалии могут общаться в реальном времени - потоковый ИИ мгновенно переводит азербайджанскую речь на португальский (и наоборот) голосом или субтитрами. По нажатию кнопки ИИ синхронно делает снимок, вырезает силуэты людей, выравнивает свет и помещает их плечом к плечу на фоне сгенерированного коллажа (левая половина - Каспий, правая - Атлантический океан). Терминал на обоих концах Европы печатает физическую открытку с метаданными: географические координаты точек связи (скорость ветра на Каспии и высота волны на Атлантике) и QR-код с аудиозаписью живых голосов собеседников.

Первая в мире транс-европейская интерактивная система связи "край-в-край" под управлением генеративного ИИ.

В качестве официального запуска маршрута, Исполнительная власть Хазарского района Баку отправляет официальное дипломатическое письмо коллегам на Мыс Рока. Доставку осуществляют азербайджанские байкеры. Мотоциклисты везут почтовую депешу через 11 стран Европы, ставя в центральных почтовых отделениях каждого государства официальные штемпели и марки. Байкеры доставляют к Атлантическому океану флягу с водой из Каспийского моря. Излияние каспийской воды в Атлантику символизирует размыкание границ, воссоединение крайних точек Европы и интеграцию Каспийского бассейна в Мировой океан. Самый длинный трансконтинентальный почтовый маршрут в границах Европы. Самый протяженный непрерывный мотопробег из точки в точку на территории Европы. Беспрецедентный марафон азербайджанских байкеров от Каспийского моря до Атлантического океана. "Если с севера на юг Европы можно ехать без виз, то от Хазара до Атлантики мы просим безвиз!".