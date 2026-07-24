Трамп пообещал возместить ущерб судам из средств Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что ущерб, причиненный торговым судам, грузам или связанному с ними имуществу, будет компенсироваться за счет иранских активов, замороженных и находящихся под контролем США.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social.

"Это заявление служит уведомлением о том, что с этого момента и до тех пор, пока не поступит новых указаний, весь и любой ущерб, причиненный судам, грузам или чему-либо относящемуся к ним, будет оплачиваться из иранских средств, находящихся и контролируемых США. Этот ущерб может оказаться очень существенным, но, тем не менее, это справедливый и оправданный шаг", - заявил Трамп.