Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку - ВИДЕО

На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Ильхама Гаджиева в Бинагадинском районе столицы.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В связи с поступившей информацией к месту происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, возникшее в электрической шахте шестнадцатиэтажного жилого дома, было ликвидировано в короткие сроки, не успев распространиться и перекинуться на квартиры.

В результате пожара вдоль шахты здания сгорел 51 погонный метр электрических кабелей. В рамках мер безопасности жильцы дома были эвакуированы. Пострадавших нет.

Квартиры и жилой дом были защищены от огня.