https://news.day.az/society/1849881.html Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку - ВИДЕО На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Ильхама Гаджиева в Бинагадинском районе столицы. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку - ВИДЕО

Общество, 23 июля 2026 23:31 (UTC +04:00) 3 076
Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку

На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Ильхама Гаджиева в Бинагадинском районе столицы.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В связи с поступившей информацией к месту происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, возникшее в электрической шахте шестнадцатиэтажного жилого дома, было ликвидировано в короткие сроки, не успев распространиться и перекинуться на квартиры.

В результате пожара вдоль шахты здания сгорел 51 погонный метр электрических кабелей. В рамках мер безопасности жильцы дома были эвакуированы. Пострадавших нет.

Квартиры и жилой дом были защищены от огня.

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