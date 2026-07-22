Какая погода ожидается в Азербайджане 23 июля? - ПРОГНОЗ

23 июля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется солнечная погода. Будет дуть юго-восточный ветер.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 22-25 градусов тепла, днем - 31-36 градусов. Атмосферное давление понизится с 757 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. В горной местности местами прогнозируется туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26 градусов тепла, днем - 35-39 градусов. В горных районах ночью ожидается 13-18 градусов тепла, днем - 24-29 градусов.