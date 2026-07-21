Перечислены ключевые правила здорового долголетия

Терапевт высшей категории, заместитель главного врача по терапии клиник "Атлас" Ольга Александрова рассказала, какие изменения в жизни помогут продлить активное долголетие. Главные правила она перечислила в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Одним из них Александрова назвала питание. Она предупредила, что еда с большим количеством сахаров и трансжиров ускоряет в организме процесс гликации, а значит, и старения. В то же время овощи, фрукты, рыба и белое мясо замедляют эти процессы. "Даже небольшие изменения, такие как замена колбасы на рыбу или добавление горсти орехов в рацион, положительно влияют на здоровье", - объяснила специалистка.

Терапевт добавила, что для здорового долголетия важны регулярные физические нагрузки. По ее словам, начинать стоит со 150 минут в неделю и постепенно увеличивать нагрузки, поскольку у малоподвижных людей биологический возраст выше хронологического.

"Контроль стресса - еще один ключевой фактор. Йога, дыхательные упражнения и медитация доказанно снижают субъективное восприятие стресса и защищают от многих заболеваний", - подчеркнула доктор.

Александрова отметила, что для здоровья важны регулярные обследования: чекап позволяет обнаружить болезнь на ранней стадии. "Персонализированный подход, основанный на генетике и индивидуальных рисках, помогает не просто лечить, а предупреждать заболевания, - это и есть путь к здоровому долголетию", - подытожила врач.