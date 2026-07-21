https://news.day.az/officialchronicle/1849427.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита главы государства в Германию - ВИДЕО На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита главы государства в Германию. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Визит Президента Ильхама Алиева в Германию (20-21.07.2026)".
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита главы государства в Германию - ВИДЕО
На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита главы государства в Германию.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Визит Президента Ильхама Алиева в Германию (20-21.07.2026)".
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