КСИР заявил об уничтожении американского F-15

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетного удара по американской военной базе в Иордании.

Как передает Day.Az, в заявлении КСИР утверждается, что в результате атаки были уничтожены радиолокационная система противоракетной обороны, а также находившийся в ангаре американский истребитель F-15.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью были также атакованы американские военные базы в Кувейте и Бахрейне.