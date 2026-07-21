https://news.day.az/world/1849253.html КСИР заявил об уничтожении американского F-15 Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетного удара по американской военной базе в Иордании. Как передает Day.Az, в заявлении КСИР утверждается, что в результате атаки были уничтожены радиолокационная система противоракетной обороны, а также находившийся в ангаре американский истребитель F-15.
КСИР заявил об уничтожении американского F-15
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетного удара по американской военной базе в Иордании.
Как передает Day.Az, в заявлении КСИР утверждается, что в результате атаки были уничтожены радиолокационная система противоракетной обороны, а также находившийся в ангаре американский истребитель F-15.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью были также атакованы американские военные базы в Кувейте и Бахрейне.
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