В Казахстане находится гигантская ледяная стена - ВИДЕО

Ледяная стена ледника Богдановича в Казахстане стала одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей страны, ежегодно привлекая туристов и любителей горных пейзажей.

Как сообщает Day.Az, ледник Богдановича расположен в Заилийском Алатау, недалеко от Алматы, на территории Иле-Алатауского национального парка. Он считается одним из крупнейших ледников Северного Тянь-Шаня.