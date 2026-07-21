https://news.day.az/unusual/1849154.html В Казахстане находится гигантская ледяная стена - ВИДЕО Ледяная стена ледника Богдановича в Казахстане стала одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей страны, ежегодно привлекая туристов и любителей горных пейзажей. Как сообщает Day.Az, ледник Богдановича расположен в Заилийском Алатау, недалеко от Алматы, на территории Иле-Алатауского национального парка.
В Казахстане находится гигантская ледяная стена - ВИДЕО
Ледяная стена ледника Богдановича в Казахстане стала одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей страны, ежегодно привлекая туристов и любителей горных пейзажей.
Как сообщает Day.Az, ледник Богдановича расположен в Заилийском Алатау, недалеко от Алматы, на территории Иле-Алатауского национального парка. Он считается одним из крупнейших ледников Северного Тянь-Шаня.
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