Два азербайджанских борца поборются за "бронзу" в рейтинговом турнире

Борцы греко-римского стиля сборной Азербайджана Мурад Мамедов и Ариф Нифтуллаев сразятся за бронзовые медали рейтингового турнира, проходящего в Будапеште (Венгрия).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в весовой категории до 97 кг Ариф Нифтуллаев на старте одолел представителя Казахстана Ислама Евлоева со счетом 2:1. Однако в полуфинальной схватке наш борец уступил россиянину Илье Ермоленко (0:10). В поединке за третье место Нифтуллаев сойдется на ковре с Арви Саволайненом из Финляндии.

В весе до 63 кг Мурад Мамедов оспорит бронзовую награду в противостоянии с представителем Катара Арефом Мохаммади.

Еще один азербайджанский классик Эльмир Алиев (60 кг) успешно начал утешительный раунд, победив Далтона Робертса (США) со счетом 4:1. Однако в следующей схватке он уступил египтянину Махмуду Сааду со счетом 5:8 и завершил выступление на турнире.