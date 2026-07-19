В префектуре Тотиги в Японии оползень сошел на жилой дом - не спасли двух человек. Об этом пишет агентство NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, накануне из-под завалов было извлечено тело женщины, а 19 июля спасатели нашли мужчину без признаков жизни. Предположительно, это хозяева дома, на который сошел оползень. Известно, что супруги перестали выходить на связь сразу после происшествия.

17 июля за 12 часов в городе Асикага выпало 232,5 миллиметра осадков, это рекордное количество за все время ведения статистики.