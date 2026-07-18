https://news.day.az/sport/1848877.html "Кяпаз" договорился с новым нападающим Футбольный клуб "Кяпаз" продолжает трансферную работу перед новым сезоном. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на offsideplus.az, гянджинский клуб достиг соглашения с Азумой Абубакаром. 29-летний нападающий присоединится к команде на правах свободного агента. Футболист родился в Гане, однако выступал за юношеские сборные Португалии.
"Кяпаз" договорился с новым нападающим
Футбольный клуб "Кяпаз" продолжает трансферную работу перед новым сезоном.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на offsideplus.az, гянджинский клуб достиг соглашения с Азумой Абубакаром.
29-летний нападающий присоединится к команде на правах свободного агента.
Футболист родился в Гане, однако выступал за юношеские сборные Португалии.
Последним клубом Абубакара была австрийская "Аустрия" из Лустенау.
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