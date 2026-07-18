https://news.day.az/sport/1848877.html

"Кяпаз" договорился с новым нападающим

Футбольный клуб "Кяпаз" продолжает трансферную работу перед новым сезоном. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на offsideplus.az, гянджинский клуб достиг соглашения с Азумой Абубакаром. 29-летний нападающий присоединится к команде на правах свободного агента. Футболист родился в Гане, однако выступал за юношеские сборные Португалии.