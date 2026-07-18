В Азербайджане объявлено желтое предупреждение

На выходные в Баку и ряде районов Азербайджана объявлено желтое предупреждение из-за сильного ветра.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, предупреждение распространяется на Баку и Абшеронский полуостров, Нахчыванскую Автономную Республику, а также Кяльбяджарский, Лачинский, Зангиланский, Джебраильский, Физулинский, Губинский, Гусарский, Хачмазский, Шабранский, Сиязанский, Хызинский, Саатлинский, Ширванский, Гаджигабульский, Нефтчалинский, Сальянский, Билясуварский, Джалилабадский, Лерикский, Ярдымлинский, Дашкесанский, Геранбойский районы, а также города Нафталан и Гянджа.

Согласно прогнозу, в указанных районах ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/.

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