https://news.day.az/society/1848840.html В Азербайджане объявлено желтое предупреждение На выходные в Баку и ряде районов Азербайджана объявлено желтое предупреждение из-за сильного ветра

В Азербайджане объявлено желтое предупреждение

Общество, 18 июля 2026 13:44 (UTC +04:00) 10 538
В Азербайджане объявлено желтое предупреждение

На выходные в Баку и ряде районов Азербайджана объявлено желтое предупреждение из-за сильного ветра.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, предупреждение распространяется на Баку и Абшеронский полуостров, Нахчыванскую Автономную Республику, а также Кяльбяджарский, Лачинский, Зангиланский, Джебраильский, Физулинский, Губинский, Гусарский, Хачмазский, Шабранский, Сиязанский, Хызинский, Саатлинский, Ширванский, Гаджигабульский, Нефтчалинский, Сальянский, Билясуварский, Джалилабадский, Лерикский, Ярдымлинский, Дашкесанский, Геранбойский районы, а также города Нафталан и Гянджа.

Согласно прогнозу, в указанных районах ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az

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