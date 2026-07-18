Всемирная организация по сотрудничеству в области ИИ учреждена 29 государствами

Штаб-квартира новой международной организации, деятельность которой будет посвящена развитию сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, разместится в Шанхае. Соответствующее соглашение подписали представители 29 государств-учредителей.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики.

"Соглашение предусматривает, что Всемирная организация по сотрудничеству в области искусственного интеллекта является независимой межправительственной международной организацией, действующей в соответствии с целями Устава ООН, придерживающейся принципов широких консультаций, совместного вклада и взаимной выгоды, а также ориентированной на интересы людей. Ее цель - содействовать международному сотрудничеству и глобальному управлению в сфере искусственного интеллекта, обеспечивая его здоровое, упорядоченное, безопасное и справедливое развитие на благо всего человечества. Штаб-квартира организации будет расположена в Шанхае", - отметили в министерстве.

Соглашение было подписано в ходе церемонии с участием министра иностранных дел Китая Ван И, который подписал документ от имени китайского правительства.

В число государств-учредителей вошли Казахстан, Пакистан, Россия, Индонезия, Лаос и еще 24 страны.

В церемонии также приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также представители ряда государств и международных организаций.