ANAMA рассматривает внедрение ИИ в процесс разминирования

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) изучает возможность применения ИИ в сфере разминирования.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов на брифинге, посвященном 28-й годовщине создания агентства.

"Технологический прогресс, происходящий в мире, уже проявляется в нашей повседневной жизни. Искусственный интеллект широко используется в различных сферах, и ANAMA не остается в стороне от этих процессов. Мы проводим исследования по внедрению нового оборудования и использованию искусственного интеллекта в этой области", - сказал он.

В.Сулейманов отметил, что агентство открыто для инноваций: "Однако все это пока находится на стадии инноваций и исследований. Что касается самого процесса разминирования, то в настоящее время, как и в большинстве стран мира, используются традиционные методы. Мы надеемся, что в будущем новые инновации окажут серьезное влияние и на сферу разминирования. Но пока нигде в мире в этом направлении не произошло радикального технологического прорыва".