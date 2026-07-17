За изъятие удостоверения личности в Азербайджане грозит штраф

Согласно законодательству Азербайджанской Республики, категорически запрещается принимать в залог удостоверение личности или иные документы, удостоверяющие личность, в качестве обеспечения оплаты за товары, услуги, долги или аренду.

Как сообщает Day.Az, в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", данный документ может быть временно изъят только уполномоченными государственными органами и лишь в случаях, прямо предусмотренных законом (например, при призыве на военную службу, применении меры пресечения в виде домашнего ареста и т.д.). Удержание удостоверения личности в качестве "залога" магазинами, объектами общественного питания, пунктами проката или физическими лицами является незаконным и рассматривается как противоправное действие.

Нарушение этого требования законодательства, независимо от вида деятельности, влечет административную ответственность и применение финансовых санкций. Согласно статье 567 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, за незаконное изъятие или принятие в залог документов, удостоверяющих личность, предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 манатов. Владельцы магазинов, пунктов проката одежды, предприятий общественного питания и других объектов, незаконно удерживающие документы граждан, несут ответственность по данной статье.

Гражданам следует помнить, что удостоверение личности является государственной собственностью. Передача его в залог не только противоречит закону, но и создает серьезные риски для безопасности персональных данных. При оказании услуг вторая сторона вправе лишь ознакомиться с документом или снять с него копию, однако не имеет права удерживать его у себя.

Насими Алескерли