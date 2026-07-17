Байрамов о позитивной динамике отношений Баку и Москвы

Тренд между Азербайджаном и Россией позитивный.

Как передает Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

"Я уверен, что сегодня мы сможем пройтись подробно и по торгово-экономическому блоку, важным элементом которого являются и регулярные контакты межправительственной комиссии между Азербайджаном и Российской Федерацией, 24-е заседание которой состоялось в апреле текущего года. В этом контексте мы считаем, что несмотря на все те сложности, которые существуют в мировой экономике в целом, тренд между нашими странами, он позитивный. Сегодня, наверное, более подробно остановимся на цифрах и показателях 2025 года, а также по тем направлениям, которые намечены на ближайшую перспективу", - сказал он.

Дж. Байрамов заявил, что гуманитарная сфера является традиционно важным элементом двусторонних отношений между Азербайджаном и Российской Федерацией.

"Естественно, будем готовы обсудить весь комплекс вопросов региональной и международной повестки, представляющей взаимный интерес, включая и наши контакты и сотрудничество на международных платформах", - добавил глава МИД Азербайджана.