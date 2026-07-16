https://news.day.az/sport/1848385.html Азербайджан разгромил Англию в отборе Евро по пляжному футболу Сборная Азербайджана по пляжному футболу с крупной победы начала выступление в квалификационном этапе чемпионата Европы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первом матче группы B Лиги B национальная команда разгромила сборную Англии со счетом 8:3. Встреча прошла на арене пляжного футбола в грузинском Батуми.
Азербайджан разгромил Англию в отборе Евро по пляжному футболу
Сборная Азербайджана по пляжному футболу с крупной победы начала выступление в квалификационном этапе чемпионата Европы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первом матче группы B Лиги B национальная команда разгромила сборную Англии со счетом 8:3.
Встреча прошла на арене пляжного футбола в грузинском Батуми.
Четыре мяча в составе сборной Азербайджана забил Сабир Аллахгулиев. Сахиб Мамедов и Мирмовсум Джаниев оформили по дублю.
Во втором туре азербайджанская команда сегодня встретится со Словакией. Заключительный матч группового этапа против Латвии состоится 17 июля.
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