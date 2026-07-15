В Баку на пяти улицах ограничат движение
В Баку в рамках работ по улучшению дорожной инфраструктуры начнется ремонт еще на пяти улицах, в связи с чем движение транспорта будет частично или полностью ограничено.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), с 16 июля ремонтные работы стартуют на улицах Агададаш Гурбанов (Насиминский район), Шейх Мухаммед Хиябани (Ясамальский район) и Алиага Курчайлы (Низаминский район).
С 17 июля дорожные работы начнутся на улице Джалил Нахчыванский (по обе стороны рынка "8-й километр") в Низаминском районе, а также на улице Айна Султанова в Ясамальском районе.
В AAYDA отметили, что на время проведения ремонта движение на указанных участках будет частично или полностью ограничиваться в зависимости от хода работ.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и по возможности пользоваться альтернативными дорогами.
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