В Баку на пяти улицах ограничат движение

В Баку в рамках работ по улучшению дорожной инфраструктуры начнется ремонт еще на пяти улицах, в связи с чем движение транспорта будет частично или полностью ограничено.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), с 16 июля ремонтные работы стартуют на улицах Агададаш Гурбанов (Насиминский район), Шейх Мухаммед Хиябани (Ясамальский район) и Алиага Курчайлы (Низаминский район).

С 17 июля дорожные работы начнутся на улице Джалил Нахчыванский (по обе стороны рынка "8-й километр") в Низаминском районе, а также на улице Айна Султанова в Ясамальском районе.

В AAYDA отметили, что на время проведения ремонта движение на указанных участках будет частично или полностью ограничиваться в зависимости от хода работ.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и по возможности пользоваться альтернативными дорогами.