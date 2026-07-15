В некоторых частях Баку временно не будет света

15 июля в Ясамальском районе Баку будут проведены ремонтные работы на трансформаторной подстанции с целью повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

В связи с проведением работ будет временно ограничена подача электроэнергии на части улиц Аббаса Мирзы Шарифзаде, Акима Аббасова, Гасан бека Зардаби, а также на части территории жилого комплекса MIDA.

Кроме того, с 10:00 до 14:00 в Низаминском районе ограничения затронут часть улиц Низами Абдуллаева и Гурбана Садыга.

Также перебои в электроснабжении ожидаются в поселке Бузовна Хазарского района - на улицах Маммеда Саида Ордубади и Мирзааги Алиева.

В "Азеришыг" отметили, что после завершения ремонтно-восстановительных работ жители указанных территорий будут обеспечены более качественным и надежным электроснабжением.