Сахиба Гафарова и Фатих Бутбиг обсудили развитие межпарламентских связей

13 июля состоялась встреча в формате видеоконференции между председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой и президентом Панафриканского парламента Фатихом Бутбигом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения межпарламентского сотрудничества, а также развития связей между Милли Меджлисом Азербайджана и Панафриканским парламентом. В ходе беседы подчеркивалось, что подобные контакты вносят ценный вклад в укрепление парламентской дипломатии и дальнейшее развитие сотрудничества между сторонами.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, коснувшись деятельности Панафриканского парламента, выразила намерение азербайджанского парламента и далее развивать отношения с этой организацией.

В ходе встречи также были рассмотрены перспективы сотрудничества между Панафриканским парламентом и Парламентской сетью Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана.