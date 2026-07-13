Владельцам смартфонов рекомендовали следовать одному правилу

В памяти смартфона всегда должно быть не менее 10 процентов свободного пространства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание MakeUseOf.

Журналист медиа Гэвин Филлипс заявил, что между размером свободной памяти телефона и скоростью его работы есть прямая связь. Автор указал, что пользователи должны следовать простому правилу - накопитель устройства должен иметь не менее 10 процентов свободного пространства.

В материале говорится, что как только встроенная память аппарата заполняется на 80-90 процентов, гаджет начинает работать медленнее. Когда памяти становится меньше, телефон не может сохранить все временные файлы сервисов и приложений, необходимых для их работы. Поэтому смартфон начинает замедляться.

Также Филлипс отметил, что есть разница между телефонами. Различают устройства с памятью старого формата eMMC и памятью нового формата UFS. Последняя, как правило, быстрее и проще переносит дефицит свободного места. Кроме того, журналист рассказал, что как только размер свободного пространства сужается, операционная система (ОС) запускает процесс очистки и начинает удалять кеш и прочие мусорные файлы.