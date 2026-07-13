Вооруженные силы США начали новую серию ударов по Ирану с целью дальнейшего снижения его возможностей по осуществлению атак на гражданские суда и коммерческие корабли, свободно проходящие через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Сегодня в 17:00 по восточному времени силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы продолжить снижение его способности атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив", - сообщили в CENTCOM.

В командовании также отметили, что Верховный главнокомандующий США распорядился нанести удары, чтобы "привлечь иранские силы к ответственности".