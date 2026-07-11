Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реставрации «Дома Садыгджана» в Шуше

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 июля принял участие в открытии в Шуше после реставрации историко-архитектурного памятника "Дом Садыгджана".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что во время оккупации города Шуша здание долгое время находилось в запущенном состоянии, в результате чего кровля, полы и каменная кладка подверглись серьезным деформациям и разрушениям. Часть архитектурных элементов постройки была повреждена, инженерно-коммуникационные системы полностью пришли в непригодное для использования состояние.

Согласно Распоряжению Президента Азербайджана от 2022 года, были выделены средства на проектирование и реставрацию дома, где жил Мирза Асад оглу Садыг - Садыгджан - азербайджанский музыкант, тарист, композитор и мастер, усовершенствовавший тар.

В 2022 году Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева осмотрели в городе Шуша дом, где жил Садыгджан. Год спустя глава государства ознакомился с концепцией проекта планируемых здесь работ, и в 2024 году началась реставрация этого историко-архитектурного памятника.

Двухэтажный дом-музей Садыгджана расположен на улице Садыгджана в городе Шуша. Арочные окна и оформление входного портала относительно крупными камнями придают зданию особую архитектурную выразительность.

Дом-музей Садыгджана включен в список историко-архитектурных памятников республиканского значения.

В доме-музее имеются выставочные залы, посвященные жизни и творчеству Садыгджана, азербайджанскому национальному музыкальному наследию и богатой литературно-художественной среде города Шуша, концертный зал, экспозиционный зал мугама, а также кафе, сувенирный магазин, регистрационный отдел и мастерская по изготовлению музыкальных инструментов.

Глава государства был проинформирован о работе "Голос Вечности".

Было отмечено, что это произведение скульптуры представляет собой символическую художественную интерпретацию национального музыкального инструмента Азербайджана - тара. В композиции образ дерева, рождающегося из струн тара, символизирует, что музыка берет свое начало в родной земле, питается силой национальной памяти и вновь воплощается в жизни. Форма дерева олицетворяет корни, преемственность и идею возрождения.

Работа посвящена богатому культурному наследию города Шуша, который считается колыбелью музыкального искусства Азербайджана.

Здесь музыка представлена не только как звук, но и как носитель национальной идентичности, души и исторической памяти.

Автор скульптурной композиции - Заслуженный художник Рашад Мехдиев.