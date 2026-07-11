Азербайджан оказал правовую помощь Монтенегро

Запрос о правовой помощи, поступивший из Монтенегро, был исполнен Генеральной прокуратурой Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Отмечается, что Следственное управление Генеральной прокуратуры выполнило запрос, поступивший через EUROJUST от Верховной прокуратуры Монтенегро по делу об особо тяжком преступлении.

Запрос был направлен в рамках расследования уголовного дела об умышленном убийстве, совершенном на территории Монтенегро.

В обращении содержалась просьба получить необходимые образцы ДНК у Ровшана Самедова, 1970 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, а также у близких родственников Сирудина Шарифова, 2001 года рождения, подозреваемого в содействии сокрытию преступления, для проведения сравнительного исследования с биологическими образцами, изъятыми на месте происшествия и с других объектов, имеющих значение для расследования. Кроме того, запрашивалось проведение ряда иных процессуальных действий.

В рамках исполнения запроса сотрудники Следственного управления получили объяснения от лиц, связанных с делом, изъяли необходимые биологические образцы, провели ДНК-исследование и сформировали соответствующие ДНК-профили.

Документы и материалы экспертиз, собранные в результате исполнения запроса о правовой помощи, в установленном порядке в рамках международного правового сотрудничества были направлены компетентному органу Монтенегро.