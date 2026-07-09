Лига Европы: Стартовал матч "Карабах" - "Вестри"

В рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА начался матч между азербайджанским "Карабахом" и исландским клубом "Вестри".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча проходит в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.