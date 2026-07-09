https://news.day.az/sport/1846965.html Лига Европы: Стартовал матч "Карабах" - "Вестри" В рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА начался матч между азербайджанским "Карабахом" и исландским клубом "Вестри". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча проходит в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Лига Европы: Стартовал матч "Карабах" - "Вестри"
В рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА начался матч между азербайджанским "Карабахом" и исландским клубом "Вестри".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча проходит в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
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