В Баку обсудили цифровизацию и кибербезопасность

Министерство цифрового развития и транспорта организовало общественные слушания, посвященные реформам, проводимым в сферах цифрового развития, инноваций, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что в мероприятии приняли участие представители стартапов, инвестиционных фондов, местных и зарубежных компаний, резиденты технопарков и эксперты.

Замминистра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов проинформировал о проводимой работе по ускорению цифрового развития, достигнутых результатах и предстоящих целях. Он отметил, что на совещании, состоявшемся в феврале текущего года под председательством Президента Ильхама Алиева, были приняты важные решения, играющие роль дорожной карты для цифрового развития. В соответствии с этими решениями был утвержден "План мероприятий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026-2028 годы". В целях осуществления государственной политики в сферах цифровизации, электронного правительства, ИИ и инноваций на основе единого подхода был создан Совет по цифровому развитию.

Замминистра отметил, что деятельность Совета внесет важный вклад в усиление координации между госструктурами, ускорение цифровой трансформации и обеспечение перехода к инновационной экономической модели. 29 июня под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялось первое заседание Совета по цифровому развитию. На заседании обсуждались статус исполнения Плана мероприятий и работа, проводимая в направлении законодательных реформ в сфере цифрового развития. Документ определяет приоритеты цифровой трансформации и технологического развития страны на следующие три года. По его исполнению предпринят ряд мер, и процесс продолжается.

Было сообщено, что в целях повышения доступности госуслуг для граждан и субъектов бизнеса ведется работа над платформами mygov и mygov biznes. Услуги государственных структур поэтапно интегрируются в единую экосистему, предпринимаются шаги по цифровизации нецифровых услуг и увеличению доли проактивных услуг. В числе приоритетов также находится развитие инновационной экосистемы, увеличение экспорта ИКТ и превращение Азербайджана в региональный технологический центр. С этой целью подготовлен широкий пакет реформ, поддерживающий технологическое развитие и предусматривающий совершенствование законодательной базы.

Внедрение ИИ в госуправление и общественные услуги является одним из основных направлений Плана мероприятий. В этой сфере планируется создание вычислительной инфраструктуры высокого уровня и усовершенствование госуслуг с помощью решений на базе искусственного интеллекта. Для устойчивого продолжения цифровой трансформации особое значение имеет усиление кибербезопасности. В данном направлении осуществляются правовые и институциональные реформы. Успешная реализация поставленных стратегических целей внесет важный вклад в усиление технологического потенциала нашей страны, укрепление цифрового суверенитета и формирование конкурентоспособной экономики.

На общественных слушаниях состоялась презентация законодательных инициатив, предусмотренных в Плане мероприятий в связи с развитием инновационной экосистемы.

На мероприятии были заслушаны предложения и мнения участников, состоялся широкий обмен мнениями вокруг основных направлений повестки цифрового развития, проводимых реформ и предстоящих приоритетов.