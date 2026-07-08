Объявлена дата начала выбора школ по дошкольным группам

Выбор школ для дошкольных групп стартует 13 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, выбор школ для дошкольных групп азербайджанского сектора, за исключением общеобразовательных учреждений Баку, начнется 13 июля в 11:00. Для школ столицы регистрация откроется в тот же день в 15:00, а для секторов с обучением на других языках - 14 июля в 11:00.

Прием в дошкольные группы продлится до 12 сентября.

Подача документов в общеобразовательные учреждения будет осуществляться с 1 по 30 сентября 2026 года.