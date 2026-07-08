Сменился сопредседатель межправительственной комиссии Азербайджан - Чехия

Сменился сопредседатель с азербайджанской стороны Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Правительством Азербайджана и Правительством Чехии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в распоряжение "О составе с азербайджанской стороны Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Правительством Азербайджана и Правительством Чехии", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно распоряжению, министр экономики Азербайджана заменил на посту сопредседателя комиссии заместителя министра экономики Анара Ахундова.

Министерство иностранных дел Азербайджана должно направить чешской стороне соответствующее уведомление об изменениях, внесенных настоящим распоряжением.