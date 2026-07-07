ИИ ускорил работу американских военных в пять раз

Космические силы США впервые приняли участие в совместных с ВВС США испытаниях систем ИИ, предназначенных для ускорения принятия решений в боевых условиях.

Как пишет Air&Space Forces (A&SF) эксперимент MASH (Multi-Decision Advantage Sprint for Human-Machine Teaming) прошел еще в мае в Лас-Вегасе и объединил около 100 военнослужащих, гражданских специалистов и разработчиков ПО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе двухнедельных учений участники использовали большие языковые модели, машинное обучение и агентные ИИ-системы для решения задач в воздушной, космической, кибернетической, морской и наземной сферах. Целью эксперимента стала проверка возможностей ИИ по обработке больших объемов данных и формированию вариантов действий для командиров в режиме, близком к реальному времени.

По словам директора группы Advanced Battle Management System Cross-Functional Team полковника Джона Оланда, интеграция ИИ в архитектуру управления войсками позволит операторам быстрее анализировать информацию и принимать решения. Он отметил, что компьютеры должны взять на себя обработку всех возможных вариантов развития событий, чтобы командиры могли быстрее выбирать оптимальное решение.

В рамках испытаний военные совместно с разработчиками тестировали программное обеспечение, выявляли ограничения алгоритмов и передавали обратную связь для их доработки. Как сообщил капитан ВВС США Адам Сочья, если раньше выполнение одной задачи занимало у его команды от 50 минут до часа, то с использованием новых инструментов за то же время удалось выполнить пять-шесть аналогичных задач.

Разработчики отмечают, что технологии, испытанные в ходе MASH, в дальнейшем могут использоваться не только в ВВС и космических силах США, но и в других видах американских вооруженных сил.