Мандат дороже принципов: Кочарян резко передумал

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Роберт Кочарян поменял свою позицию, несмотря на обещания.

Day.Az представляет публикацию:

Еще вчера Роберт Кочарян и его верные соратники рвали на себе рубахи и божились, что скорее рак на горе свистнет, чем они согласятся дышать одним кондиционированным воздухом со своими политическими противниками. Помнится, воздух сотрясался с такой силой, что у людей закладывало уши, и казалось, что дороги назад уже нет.

Но вот произошло чудо: ЦИК превратил бумажные протоколы в депутатские корочки. И тут грозный рык Кочаряна как-то плавно перешел в согласное мурлыканье. Горло собственной гордости, на которое так решительно наступил блок "Армения", даже не пикнуло.

И в этот момент прагматизм ласково шепнул на ухо: "Роберт, ну подержишься ты за гордость - и что? А мандат - это ведь и неприкосновенность, и трибуна, с которой так удобно продолжать... не признавать итоги этих самых выборов!"