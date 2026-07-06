Кавказ всегда был ареной соперничества великих держав.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заведующий кафедрой истории тюркского мира Института исследований тюркского мира Эгейского университета в Турции, профессор Абдуллах Темизкан в ходе международной конференции на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы" в Шуше, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Кавказ - это не просто географический регион. На протяжении всей своей истории он оставался ареной соперничества великих держав. Вместе с тем именно здесь десятки народов сумели сохранить свои языки, культуру и традиционный уклад жизни.

Секрет этой устойчивости заключается не только в горном ландшафте, но и в особом образе жизни, сформировавшемся в неразрывной связи человека с окружающей природой. Горцы Кавказа не стремились подчинить себе пространство, в котором жили, - они учились существовать с ним в гармонии. Горы, леса, перевалы и реки стали не просто частью окружающего мира, а неотъемлемым элементом их исторической памяти и культурной идентичности. Именно на этом фоне особенно отчетливо проявляются характерные черты российской колониальной политики на Кавказе",- сказал Темизкан.

Он заявил, что Россия исторически рассматривала Кавказ как военный форпост, стремилась укрепиться здесь, подчинить себе местные народы и подавить их.

"Для этого проводилась политика, направленная на их разделение, противопоставление друг другу и изоляцию", - сказал он.

Темизкан также обратил внимание на силу сопротивления и дух свободы народов Кавказа.

"Свобода сохраняется не только на полях сражений, но и благодаря сохранению национальной культуры, исторической памяти и пространства", - сказал он.

Отметим, что в Шуше проходит международная конференция на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы".

Мероприятие организовано Общественным объединением "Центр культурного и этнического разнообразия" в партнёрстве с Общественным объединением "Шёлковый путь" по культурным и историческим исследованиям.

В конференции принимают участие представители Азербайджана, США, Франции, Литвы, Польши, Чехии, Германии, Израиля, Турции и Грузии.