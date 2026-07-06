Кавказ всегда был ареной соперничества великих держав

Кавказ всегда был ареной соперничества великих держав.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заведующий кафедрой истории тюркского мира Института исследований тюркского мира Эгейского университета в Турции, профессор Абдуллах Темизкан в ходе международной конференции на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы" в Шуше, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Кавказ - это не просто географический регион. На протяжении всей своей истории он оставался ареной соперничества великих держав. Вместе с тем именно здесь десятки народов сумели сохранить свои языки, культуру и традиционный уклад жизни.
Секрет этой устойчивости заключается не только в горном ландшафте, но и в особом образе жизни, сформировавшемся в неразрывной связи человека с окружающей природой. Горцы Кавказа не стремились подчинить себе пространство, в котором жили, - они учились существовать с ним в гармонии. Горы, леса, перевалы и реки стали не просто частью окружающего мира, а неотъемлемым элементом их исторической памяти и культурной идентичности. Именно на этом фоне особенно отчетливо проявляются характерные черты российской колониальной политики на Кавказе",- сказал Темизкан.

Он заявил, что Россия исторически рассматривала Кавказ как военный форпост, стремилась укрепиться здесь, подчинить себе местные народы и подавить их.

"Для этого проводилась политика, направленная на их разделение, противопоставление друг другу и изоляцию", - сказал он.

Темизкан также обратил внимание на силу сопротивления и дух свободы народов Кавказа.

"Свобода сохраняется не только на полях сражений, но и благодаря сохранению национальной культуры, исторической памяти и пространства", - сказал он.

Отметим, что в Шуше проходит международная конференция на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы".

Мероприятие организовано Общественным объединением "Центр культурного и этнического разнообразия" в партнёрстве с Общественным объединением "Шёлковый путь" по культурным и историческим исследованиям.

В конференции принимают участие представители Азербайджана, США, Франции, Литвы, Польши, Чехии, Германии, Израиля, Турции и Грузии.