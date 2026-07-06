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Азербайджанский гимнаст стал победителем серии Кубка мира

Член сборной Азербайджана по тамблингу Михаил Малкин стал победителем серии Кубка мира. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана. Спортсмен добился этого успеха благодаря высоким и стабильным результатам, показанным на этапах Кубка мира в течение сезона.