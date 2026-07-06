https://news.day.az/sport/1846165.html Азербайджанский гимнаст стал победителем серии Кубка мира Член сборной Азербайджана по тамблингу Михаил Малкин стал победителем серии Кубка мира. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана. Спортсмен добился этого успеха благодаря высоким и стабильным результатам, показанным на этапах Кубка мира в течение сезона.
Азербайджанский гимнаст стал победителем серии Кубка мира
Член сборной Азербайджана по тамблингу Михаил Малкин стал победителем серии Кубка мира.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.
Спортсмен добился этого успеха благодаря высоким и стабильным результатам, показанным на этапах Кубка мира в течение сезона.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре