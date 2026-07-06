В доме Царукяна проводят обыски

В доме лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна проводятся обыски.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь партии Ивета Тоноян.

С каким делом связан обыск на этот час неизвестно.

По предварительной информации, на базе Олимпийского комитета (Царукян его возглавляет) тоже обыски. Кроме того, спецназ также ворвался на принадлежащий Гагику Царукяну Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат и спорткомплекс "Мульти Велнес" и другие объекты.