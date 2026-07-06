На юго-западе Франции вспыхнул крупный лесной пожар

Крупный лесной пожар вспыхнул в департаменте Восточные Пиренеи на юго-западе Франции и охватил уже 1 500 гектаров.

Как передает Day.Az, протяженность полосы огня составляет 18 км. Для борьбы с пожаром привлечены 700 сотрудников пожарно-спасательной службы, около 200 единиц техники, а также девять самолетов и вертолетов.

Сдержать распространение пожара не удается из-за сильного ветра и труднодоступной местности. Власти департамента эвакуируют 10 000 человек, проживающих в зоне, охваченной лесным пожаром.

Глава МВД Франции Нуньес сообщила, что всего на территории страны насчитывается порядка 20 крупных природных пожаров. По ее данным, из них 6 являются критическими и 3 не локализованы.