Азербайджанские дзюдоисты завоевали 9 медалей на Кубке Европы

Кубок Европы по дзюдо среди юниоров, проходивший в столице Чехии Праге, успешно завершился для сборной Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, во второй день соревнований национальная команда завоевала восемь медалей.

Обладателями "золота" стали Мехди Аббасов (до 81 кг) и Рамазан Ахмедов (свыше 100 кг). Серебряные медали завоевали Джасур Ибадлы (до 81 кг), Джанполад Алиев (до 100 кг) и Наргиз Ахмедова (до 48 кг). Бронзовыми призерами стали Сулейман Шукюров (до 90 кг), Давуд Намазлы (до 100 кг) и Хадиджа Гадашова (до 57 кг).

В первый день соревнований серебряную медаль завоевал Абиль Юсубов (до 73 кг).

Таким образом, сборная Азербайджана завершила Кубок Европы в Праге с девятью медалями - двумя золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми.

По итогам турнира национальная команда заняла третье место в общекомандном зачете среди 33 стран, а в зачете среди юниоров стала первой.