Италия планирует увеличить военные расходы

Правительство Италии рассматривает возможность увеличения военных расходов и расходов на безопасность примерно на 17 миллиардов евро в течение 2027-2028 годов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает La Repubblica.

По данным издания, такой шаг позволит довести оборонные расходы страны до 3,35% ВВП к 2028 году против нынешних 2,8%.

План связан с намерением Рима выполнить новые целевые показатели НАТО по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП к середине следующего десятилетия. Ожидается, что премьер-министр Джорджа Мелони представит соответствующие обязательства на саммите НАТО в Анкаре. При этом, как отмечают СМИ, рост военных расходов усилит нагрузку на бюджет Италии, который уже испытывает давление из-за бюджетных правил ЕС.