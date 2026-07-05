Ослиное упорство семейки Карапетянов

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Нареке Карапетяне.

Day.Az представляет публикацию:

Нарек Карапетян - это такой "бумажный" лидер партии Самвелки Карапетяна и по совместительству его племянник - порадовал своих избирателей и спонсоров заявлением о том, что его блок "Справедливая Армения" не будет отказываться от депутатских мандатов и с удовольствием их возьмет.

Почему? Нет, не подумайте, дело не в служебном паспорте, неприкосновенности и зарплате, нееет. Они все это дело берут, чтобы НЕ ДАТЬ ПАШИНЯНУ ИЗМЕНИТЬ КОНСТИТУЦИЮ.

Аха, как же. Мало того, племянничек на этом не остановился: сообщил, что они чувствуют, что уже начали получать "доверие народа", и пойдут дальше на муниципальные выборы. Там, мол, победим, а затем постепенно добьем ненавистный кровавый режим Пашиняна, пообещал зевакам Карапетян.

Уместнее всего ему было бы закончить свою речь азербайджанским словосочетанием sən öl.