Матч "Реала" в первом туре Ла Лиги перенесут

Матч первого тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и "Реалом Сосьедад" будет перенесен.

Как передает Day.Az со ссылкой на AS, встречу, изначально запланированную на 16 августа, планируется провести в конце месяца. Причиной стало участие футболистов мадридского клуба в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что матчи команд, игроки которых будут задействованы в полуфиналах мирового первенства, подлежат переносу.

В четвертьфинале чемпионата мира встретятся сборные Франции и Марокко. За французскую команду выступают игроки "Реала" Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени и Ибраима Конате, а цвета сборной Марокко защищает Браим Диас, также представляющий мадридский клуб.

Таким образом, как минимум один футболист "Реала" гарантированно сыграет в полуфинале ЧМ-2026, что и стало основанием для переноса стартового матча команды в новом сезоне Ла Лиги.