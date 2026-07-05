Ferrari предложила клиентам ненастоящую "механику"

Ferrari оборудовала модель 12Cilindri псевдомеханической коробкой передач.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, в гамму Ferrari 12Cilindri вошла версия Manuale - это эксклюзивная лимитированная серия суперкара, которая возвращает на машины из Маранелло механическую коробку передач с культовым открытым пазом (gated shifter) после 14-летнего перерыва. Тираж машины ограничен 1499 экземплярами, а стартовая цена составляет 590 тыс. евро - на 190 тыс. евро дороже стандартного исполнения. Но есть важный нюанс.

На самом деле, в автомобиле используется стандартный 8-ступенчатый преселективный "робот", но водитель оперирует тремя педалями и рычагом коробки передач. Электроника настроена так, что если водитель ошибется двигатель машины заглохнет.

Нажатие на педаль сцепления и движение рычага по стальным пазам считываются цифровыми датчиками. Специальная система пружин, кулачков и актуаторов идеально воссоздает усилие, щелчки и сопротивление реальной механической коробки.

Напомним, что суперкар Ferrari 12Cilindri пришел на смену модели 812 весной 2024 года. Он укомплектован атмосферником объемом 6,5 л, который выдает 830 л.с. и 678 Нм. Как отмечает производитель, 80% тяги доступны при 2500 об/мин, а отсечка срабатывает на 9500 об/мин.