Мбаппе установил рекорд, которого не было за всю историю ЧМ

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе установил уникальное достижение в истории чемпионатов мира после победного матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Парагвая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ESPN, единственный гол в этой встрече 26-летний нападающий забил на 70-й минуте, обеспечив французской команде победу со счетом 1:0 и выход в четвертьфинал турнира.

Этот мяч стал для Мбаппе третьим в плей-офф нынешнего чемпионата мира. Благодаря этому он стал первым футболистом в истории, которому удалось забить не менее трех голов в матчах на вылет на трех крупнейших международных турнирах подряд.

На чемпионате мира 2018 года во Франции форвард забил три мяча в плей-офф, на мундиале 2022 года в Катаре отличился пять раз, а на ЧМ-2026 уже довел свой счет до трех голов всего за два матча стадии плей-офф.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет против команды Марокко.